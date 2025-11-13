Um homem foi preso por tráfico de drogas e corrupção ativa no bairro Vale das Flores, em Tremembé, durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores. A prisão aconteceu na quarta-feira (12) e resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína.

Com ele foram apreendidos 120 buchas de maconha, 320 pinos de cocaína, R$ 334 em dinheiro e um aparelho celular.

