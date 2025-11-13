13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 120 buchas e 320 pinos de cocaína em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Suspeito foi preso pela Polícia Militar
Suspeito foi preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas e corrupção ativa no bairro Vale das Flores, em Tremembé, durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores. A prisão aconteceu na quarta-feira (12) e resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína.

Com ele foram apreendidos 120 buchas de maconha, 320 pinos de cocaína, R$ 334 em dinheiro e um aparelho celular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Tremembé, onde foi confeccionado o BOPC (Boletim de Ocorrência de Prisão em Flagrante) por Tráfico de Drogas, e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários