Com o tema "Ser homem é cuidar do corpo e da mente", a campanha Novembro Azul em São José dos Campos destaca os esforços preventivos. A cidade tem a média de 20 novos diagnósticos de câncer de próstata ao mês e vai promover o Dia Azul no próximo dia 19 de novembro de 2025.

Segundo dados da Prefeitura, São José dos Campos registrou 204 novos casos de câncer de próstata em 2025 até o mês de outubro, mantendo uma média mensal de 20 novos diagnósticos, similar à de 2024, quando foram contabilizados 247 casos. Atualmente, 18 pacientes aguardam procedimentos cirúrgicos. Os números reforçam a necessidade de sensibilização da população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, que podem evitar mortes e promover uma vida saudável.

Diagnóstico Precoce

Apesar da gravidade, o câncer de próstata tem altas chances de cura quando detectado em suas fases iniciais. No entanto, o estigma em torno da saúde masculina frequentemente leva homens a postergar consultas e exames por medo ou vergonha. Levantamentos do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontam que cerca de 33% dos homens nunca fizeram e não pretendem fazer o exame de toque retal.

Dia Azul