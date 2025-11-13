Com o tema "Ser homem é cuidar do corpo e da mente", a campanha Novembro Azul em São José dos Campos destaca os esforços preventivos. A cidade tem a média de 20 novos diagnósticos de câncer de próstata ao mês e vai promover o Dia Azul no próximo dia 19 de novembro de 2025.
Segundo dados da Prefeitura, São José dos Campos registrou 204 novos casos de câncer de próstata em 2025 até o mês de outubro, mantendo uma média mensal de 20 novos diagnósticos, similar à de 2024, quando foram contabilizados 247 casos. Atualmente, 18 pacientes aguardam procedimentos cirúrgicos. Os números reforçam a necessidade de sensibilização da população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, que podem evitar mortes e promover uma vida saudável.
Diagnóstico Precoce
Apesar da gravidade, o câncer de próstata tem altas chances de cura quando detectado em suas fases iniciais. No entanto, o estigma em torno da saúde masculina frequentemente leva homens a postergar consultas e exames por medo ou vergonha. Levantamentos do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontam que cerca de 33% dos homens nunca fizeram e não pretendem fazer o exame de toque retal.
Dia Azul
Para derrubar essa barreira, a Prefeitura promove ações voltadas para a saúde integral do homem, que incluem a prevenção não apenas do câncer de próstata, mas também do diabetes.
O principal evento da campanha será o Dia Azul, marcado para 19 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, das 8h às 12h, no Bambuzal. As atividades são abertas a todos e incluirão práticas orientais, um circuito de stands educativos multiprofissionais, aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional, prevenção de câncer e oferta de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis.
Unidades de Saúde
Até o final do mês, as Unidades Básicas de Saúde Resolve farão a busca ativa de novos casos de diabetes e infecções sexualmente transmissíveis. Os profissionais darão orientações abrangentes sobre a saúde do homem, abordando fatores de risco que causam maior mortalidade no sexo masculino, como acidentes, homicídios e doenças vasculares, que afetam predominantemente jovens e adultos abaixo dos 50 anos, mais do que o próprio câncer de próstata.
Exame Preventivo
Para incentivar a prevenção, o atendimento em São José dos Campos é facilitado. O paciente não precisa necessariamente passar por um médico para iniciar o rastreamento. A consulta de enfermagem pode ser solicitada em qualquer UBS.
O rastreamento de câncer de próstata, feito pela dosagem anual do PSA (antígeno prostático específico), é recomendado para todos os homens a partir dos 50 anos, visando agilizar o encaminhamento para biópsia dos pacientes com alta suspeita. O acompanhamento contínuo dos pacientes em tratamento é realizado por meio do Previna (Programa de Prevenção ao Câncer).