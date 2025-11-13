A química brasileira Lívia Schiavinato Eberlin, professora da Baylor College of Medicine nos Estados Unidos, desenvolveu o dispositivo MasSpec Pen, apelidado de "caneta que detecta câncer". A tecnologia é capaz de identificar se um tecido é saudável ou cancerígeno em apenas 10 segundos durante a cirurgia, com acurácia de 92%. O método otimiza cirurgias e reduz o tempo de anestesia dos pacientes.

Ao encostar o aparelho no tecido suspeito, uma microgota de água estéril extrai as moléculas da superfície do tecido sem causar danos. Essa gota é então enviada para um aparelho chamado espectrômetro de massas, que analisa a estrutura dessas moléculas em tempo real e rapidamente informa se o tecido é normal ou tumoral.

