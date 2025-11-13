A jovem de 23 anos que foi agredida e jogada de uma janela de três metros de altura pelo companheiro em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), já havia sido ameaçada pelo suspeito dias antes do crime. É o que indica a investigação conduzida pela Polícia Civil e que teve os detalhes divulgados nessa quarta-feira (12).

O parceiro da vítima, que foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio após ser encontrado em um bar da região, enviou diversas mensagens ameaçando a companheira por acreditar que havia sido traído por ela. Em mensagens de texto e áudio, o homem chegou a prometer "arrancar o pescoço" da parceira.