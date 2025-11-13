13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Homem espanca e joga companheira da janela, e vai beber em bar

Por Da redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fred Magno/O Tempo
Vítima relatou para a polícia que as ameaças eram constantes
Vítima relatou para a polícia que as ameaças eram constantes

A jovem de 23 anos que foi agredida e jogada de uma janela de três metros de altura pelo companheiro em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), já havia sido ameaçada pelo suspeito dias antes do crime. É o que indica a investigação conduzida pela Polícia Civil e que teve os detalhes divulgados nessa quarta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O parceiro da vítima, que foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio após ser encontrado em um bar da região, enviou diversas mensagens ameaçando a companheira por acreditar que havia sido traído por ela. Em mensagens de texto e áudio, o homem chegou a prometer "arrancar o pescoço" da parceira.

As mensagens, divulgadas pela investigação, mostram a gravidade das ameaças: "Você me traiu. Vou te matar. Ficou comigo na mesma semana. Não desacredito de mais nada. Vou te matar por isso e arrancar seu pescoço. Você é uma imunda. Pior do que um porco que fica no chiqueiro", escreveu o suspeito, que tem 23 anos.

Em resposta à sequência de ataques e ameaças, a vítima enviou um áudio e, na sequência, uma mensagem de texto com a frase: "Isso humilha".

A vítima relatou à Polícia Civil que desejava se separar do suspeito devido às constantes agressões, porém era ameaçada. O homem dizia que iria esfaqueá-la no olho e no coração.

O suspeito permanece preso preventivamente. Conforme a delegada Nicole Perin, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano, ele possui passagens por tráfico e receptação de drogas, além de um histórico de violência doméstica praticada contra outra companheira.

A jovem de 23 anos está internada e aguarda duas cirurgias após ter sido agredida com socos e chutes e jogada de uma janela. O crime foi cometido na frente da filha da mulher, de 7 anos.

* Com informações do jornal O Tempo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários