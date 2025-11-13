13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PPI- SP

Concessão do Sistema de Travessias Hídricas; leilão acontece hoje

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Vencedor do leilão aportará mais de R$ 2,5 bilhões no projeto
Vencedor do leilão aportará mais de R$ 2,5 bilhões no projeto

Acontece hoje o leilão que definirá o vencedor da concessão do Sistema de Travessias Hídricas. O evento será realizado às 16h na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. A expectativa é que o futuro concessionário invista mais de R$ 2,5 bilhões no projeto.

O projeto de concessão prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota, que hoje atende a 14 linhas e cerca de 11 milhões de passageiros anualmente.

A modernização do sistema deverá favorecer o desenvolvimento econômico de regiões como a Baixada Santista, São Sebastião, Ilhabela e Vale do Ribeira.

Entre as melhorias prometidas estão a construção de novos terminais e a requalificação da infraestrutura existente, a aquisição de 45 novas embarcações modernas, a manutenção da base tarifária atual, o reforço das rotas em feriados para redução de filas e a isenção do pagamento de tarifas para pedestres em alguns trechos.

Este leilão integra o PPI SP (Programa de Parcerias de Investimentos), uma iniciativa de investimentos com a iniciativa privada promovida pelo Governo de São Paulo.

