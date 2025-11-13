As buscas pelo homem que desapareceu nas águas do rio Paraíba do Sul, em Cruzeiro, serão retomadas nesta quinta-feira (13), após terminarem sem sucesso no segundo dia de buscas, na quarta-feira (12). A vítima ainda não foi encontrada, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, as equipes realizaram buscas ao longo de todo o dia no rio, mas não houve êxito na localização da vítima. As buscas foram suspensas ao anoitecer e serão retomadas na manhã desta quinta-feira.