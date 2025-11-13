13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

RIO PARAÍBA

Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido em rio do Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Buscas serão retomadas nesta quinta-feira
As buscas pelo homem que desapareceu nas águas do rio Paraíba do Sul, em Cruzeiro, serão retomadas nesta quinta-feira (13), após terminarem sem sucesso no segundo dia de buscas, na quarta-feira (12). A vítima ainda não foi encontrada, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, as equipes realizaram buscas ao longo de todo o dia no rio, mas não houve êxito na localização da vítima. As buscas foram suspensas ao anoitecer e serão retomadas na manhã desta quinta-feira.

O desaparecimento aconteceu na terça-feira (11), nas proximidades da Ponte Billy Turner, que faz parte da avenida Professor José Santana de Castro, no bairro Itagaçaba.

Segundo informações iniciais, o homem, de 36 anos, teria sido visto caindo no rio por volta das 11h. O resgate foi acionado às 14h, após os familiares serem informados sobre o ocorrido. Ele vestia calça jeans e camiseta verde clara no momento do desaparecimento.

