O projeto Guri, programa de educação musical e desenvolvimento, celebra seu 30º aniversário com uma programação especial e gratuita em novembro e convida a comunidade para um grande flashmob que acontecerá simultaneamente em 70 cidades paulistas, no sábado (15), às 12h.

Milhares de estudantes farão intervenções musicais em espaços públicos, como ruas, praças e parques, interpretando a canção "Sou GURI".

