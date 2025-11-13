O projeto Guri, programa de educação musical e desenvolvimento, celebra seu 30º aniversário com uma programação especial e gratuita em novembro e convida a comunidade para um grande flashmob que acontecerá simultaneamente em 70 cidades paulistas, no sábado (15), às 12h.
Milhares de estudantes farão intervenções musicais em espaços públicos, como ruas, praças e parques, interpretando a canção "Sou GURI".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um flashmob é uma reunião inusitada de um grande grupo de pessoas em um local público, onde realizam uma performance rápida. No caso do projeto, a perfomance será de música e dança.
Confira os locais da intervenção na região:
Aparecida: O flashmob ocorre na EMEIEF. Prefeito José Geraldo Lemes Valladão, na avenida Itaguaçú, nº 193, São Geraldo.
Areias: A apresentação será na Praça Central, a Praça do Senhor Bom Jesus, no Centro.
Roseira: O evento acontece na Praça Santana, no Centro, em frente à Igreja Sant'ana.
São José dos Campos: A cidade recebe o flashmob no Parque da Cidade, na avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana.
Taubaté: A intervenção será na Praça Santa Terezinha, no Centro.
Caraguatatuba: O flashmob ocorre no Shopping Serramar, na avenida José Herculano, nº 1086, km 5.
O evento é o Flashmob Guri 30 anos é totalmente gratuito.