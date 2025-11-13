13 de novembro de 2025
ANIVERSÁRIO

Projeto Guri completa 30 anos com flashmob no Vale

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Flashmob acontecerá em várias localidades simultâneamente
Flashmob acontecerá em várias localidades simultâneamente

O projeto Guri, programa de educação musical e desenvolvimento, celebra seu 30º aniversário com uma programação especial e gratuita em novembro e convida a comunidade para um grande flashmob que acontecerá simultaneamente em 70 cidades paulistas, no sábado (15), às 12h.

Milhares de estudantes farão intervenções musicais em espaços públicos, como ruas, praças e parques, interpretando a canção "Sou GURI".

Um flashmob é uma reunião inusitada de um grande grupo de pessoas em um local público, onde realizam uma performance rápida. No caso do projeto, a perfomance será de música e dança.

Confira os locais da intervenção na região:

Aparecida: O flashmob ocorre na EMEIEF. Prefeito José Geraldo Lemes Valladão, na avenida Itaguaçú, nº 193, São Geraldo.
Areias: A apresentação será na Praça Central, a Praça do Senhor Bom Jesus, no Centro.
Roseira: O evento acontece na Praça Santana, no Centro, em frente à Igreja Sant'ana.
São José dos Campos: A cidade recebe o flashmob no Parque da Cidade, na avenida Olivo Gomes, nº 100, no bairro Santana.
Taubaté: A intervenção será na Praça Santa Terezinha, no Centro.
Caraguatatuba: O flashmob ocorre no Shopping Serramar, na avenida José Herculano, nº 1086, km 5.


O evento é o Flashmob Guri 30 anos é totalmente gratuito.

