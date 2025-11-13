O homem acusado de ter matado o aposentado Francisco Rodolfo Gomes Oricil, 59 anos, na região leste de São José dos Campos, virou réu na Justiça por homicídio qualificado. Ele será julgado por um Tribunal do Júri e pode pegar mais de 30 anos de prisão, caso seja condenado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Francisco levou sete tiros disparados por um vizinho, por motivo fútil e sem chance de defesa. O aposentado foi morto no dia 8 de junho deste ano, um domingo, em plena rua no bairro Jardim Ismênia.
Francisco era aposentado da montadora General Motors, morava há anos no mesmo endereço e tinha esposa e três filhos. O crime revoltou os familiares.
Segundo a polícia, o crime foi cometido por William Garcia, 47 anos. O homicídio aconteceu às 12h36 na rua Caparaó. Testemunhas relataram que o autor e a vítima eram vizinhos e tinham desavenças antigas relacionadas a uma rachadura no muro das casas.
Após o crime, William fugiu do local e acabou sendo detido dentro de um ônibus por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José.
Justiça.
William teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e continua detido. O inquérito foi encerrado e o Ministério Público o denunciou por homicídio qualificado. O juiz aceitou a denúncia e tornou William réu. Ele será julgado pelo plenário do Tribunal do Júri. Nesta mesma decisão, contra a qual cabe recurso, o juiz manteve a prisão preventiva.
Segundo o advogado Luiz Fernando Bernardes, que representa a família de Francisco e aguarda autorização judicial para atuar como assistente da acusação no processo, ainda não há uma data marcada para o julgamento, que será definida após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, quando se esgotarem todos os recursos.
“A família da vítima espera que seja feita justiça. Como advogado deles, tenho plena confiança de que o réu será condenado por esse crime bárbaro”, disse Bernardes.
A defesa de William não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para a posição do defensor do acusado.
Como foi o crime.
Segundo relatos, William chamou Francisco para conversar sobre um problema na sua casa. Os dois conversaram sem discussão ou briga, de acordo com testemunhas. Francisco sai da casa do vizinho e diz: “isso não é problema meu não, mas eu vou ver certinho e te aviso”. O vizinho concorda e diz "tudo bem, Rodolfo".
Logo depois, ao se virar para voltar para casa, Francisco é atingido pelas costas, com dois disparos. Ele ainda corre cerca de 30 metros até cair na frente de uma casa. Tenta se levantar duas vezes.
O vizinho é visto andando com a arma na mão na rua. Ele vai até onde está Francisco e dispara mais sete vezes (veja vídeo). O aposentado foi atingido com três tiros na barriga, dois no pescoço, um no peito e outro no olho.
“A dor que trago no coração não tem explicação. De maneira traiçoeira, impiedosa, covarde e desumana, essa pessoa nem ao menos teve compaixão por meu irmão Rodolfo. Nem deu o direito do meu irmão se defender”, disse a irmã da vítima.
Fuga e prisão.
Após o crime, William fugiu do local e começou a ser monitorado pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José. Ele abordou o motorista de uma Saveiro vermelha e entrou no veículo mediante ameaça, obrigando o condutor a dirigir até um ponto de ônibus no Jardim Satélite.
Na sequência, as câmeras identificaram o veículo circulando pela avenida Andrômeda, já na região sul. O carro foi abordado por equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que encontrou ao volante o motorista ameaçado pelo suspeito.
Ele relatou que William teria se sentado no banco do passageiro e ordenado que ele o deixasse em frente à loja de material de construção, onde desceu e entrou em um ônibus que estava parado em um ponto.
As informações do motorista, combinadas com as imagens do sistema de monitoramento, permitiram que a GCM identificasse o ônibus. O coletivo foi localizado ainda em circulação. O suspeito foi abordado dentro do veículo e detido sem resistência.
Durante a revista pessoal, os guardas encontraram com o suspeito uma pistola calibre .380 da marca Taurus, quatro cartelas com 10 munições cada (totalizando 40 projéteis adicionais), roupas, pochete, óculos, relógio e chaves, que foram apreendidos. Além disso, 41 munições intactas foram lacradas e encaminhadas à perícia.