O homem acusado de ter matado o aposentado Francisco Rodolfo Gomes Oricil, 59 anos, na região leste de São José dos Campos, virou réu na Justiça por homicídio qualificado. Ele será julgado por um Tribunal do Júri e pode pegar mais de 30 anos de prisão, caso seja condenado.

Francisco levou nove tiros disparados por um vizinho, por motivo fútil e sem chance de defesa. O aposentado foi morto no dia 8 de junho deste ano, um domingo, em plena rua no bairro Jardim Ismênia.