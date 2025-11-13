Um golpe de mais de R$ 3 milhões em idosa de São José dos Campos desencadeou a “Operação Golpe da Sorte” da Polícia Civil, que culminou no bloqueio de R$ 74 milhões dos envolvidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil deflagrou nessa quarta (12) a ação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e bloquear contas bancárias ligadas a uma rede interestadual de estelionato e lavagem de dinheiro.