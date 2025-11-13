Os pais de um menino de 10 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), denunciaram supostos casos de maus-tratos sofridos pelo filho dentro de uma escola municipal de Curitiba. Segundo Carlos e Edilene Xavier, a criança teria passado por dois episódios de violência dentro da instituição.

No primeiro caso, o menino chegou em casa com hematomas no braço, e a mãe afirmou que uma servidora admitiu ter apertado a criança. Dias depois, o aluno teria sido novamente agredido, desta vez com tapas e uma cadernada, conforme relatos de familiares de outros estudantes.