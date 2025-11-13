13 de novembro de 2025
CRIME

Denunciou o próprio marido, após @bus@r da filha de 4 anos

Por Da Redação | Araucária (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um homem de 33 anos foi detido suspeito de abusar sexualmente da filha de 4 anos. A prisão ocorreu após denúncia feita pela mãe da criança.

O caso aconteceu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os abusos aconteciam durante os banhos, enquanto a mãe da vítima estava no trabalho. O último incidente foi registrado na noite de segunda-feira (10).

O delegado Eduardo Kruger informou que a polícia identificou sinais claros do abuso na escuta especializada da criança. O suspeito foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (11), no seu local de trabalho, e está à disposição da Justiça.

