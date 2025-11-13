Um homem de 44 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado, na noite de terça-feira (11), enquanto caminhava com o filho de 13 anos. Antes de ser atingido, ele conseguiu empurrar o garoto, salvando-o do impacto.
O caso aconteceu na DF-130, próximo ao núcleo rural Café Sem Troco, no Paranoá (DF). Segundo o depoimento de uma testemunha à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o motorista seguia pelo acostamento quando atropelou pai e filho. O caminhoneiro que presenciou o acidente relatou que o condutor alcoolizado ultrapassou seu veículo pelo acostamento, momento em que atingiu as vítimas.
Após o atropelamento, o motorista fugiu do local, mas foi encontrado momentos depois por policiais. O teste do bafômetro indicou presença de álcool no sangue. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado à 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encontrou o homem em parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu ainda no local, conforme informou a corporação.
O filho, que escapou ileso, foi amparado por familiares e testemunhas após o acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool.