A RMVale entra em uma sequência de manhãs ensolaradas, e as pancadas de chuva devem voltar à tarde. Na quinta-feira (13), a brisa marítima intensifica a formação de nuvens e provoca episódios localmente fortes, porém de curta duração.
Na sexta-feira (14), a passagem de uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista aumenta a nebulosidade e amplia o risco de pancadas moderadas a fortes, com potencial para alagamentos pontuais em áreas vulneráveis.
A quarta-feira (12) teve temperaturas acima dos 30 °C, e o calor antecipou o típico cenário de “chuvas de verão”. Campos do Jordão registrou 25,3 °C; Cachoeira Paulista, 32 °C; e Taubaté, 31,7 °C.
O aquecimento e a umidade disponível preparam o terreno para pancadas entre o meio e o fim da tarde nos próximos dias — padrão típico desta época do ano.
Quinta-feira (13): sol pela manhã e pancadas no fim da tarde
A quinta começa com sol e temperatura em elevação. Entre o meio e o fim da tarde, a entrada da brisa marítima aumenta a quantidade de nuvens e favorece pancadas por vezes intensas, mas rápidas.
Temperaturas: mínima próxima de 18 °C (madrugada) e máxima ao redor de 31 °C (início da tarde).
O que observar:
— Chuva concentrada em períodos curtos, com trovoadas e rajadas de vento.
— Ruas com drenagem limitada podem apresentar acúmulo momentâneo de água.
— Atividades ao ar livre rendem melhor até o começo da tarde.
Sexta-feira (14): mais nuvens e risco de alagamentos
Uma fraca frente fria avança ao largo do litoral e organiza a umidade. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã; à tarde, há pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.
Atenção: cresce o potencial para alagamentos pontuais e transtornos no trânsito, especialmente em áreas urbanas e próximas a córregos.
O que muda em relação à quinta:
— As pancadas tendem a ser mais frequentes e abrangentes.
— O período de instabilidade pode se estender até o início da noite.
— Ventos passageiros e descargas elétricas exigem planejamento de deslocamentos.
Impactos práticos e recomendações
Rotina e deslocamentos: priorize as manhãs para tarefas externas e replaneje compromissos no fim da tarde.
Trânsito: reduza a velocidade sob chuva, aumente a distância de segurança e evite áreas com histórico de alagamentos.
Eletricidade e eletrônicos: proteja equipamentos sensíveis e retire-os da tomada durante tempestades com raios.
Residências e comércios: limpe calhas e ralos, verifique o funcionamento de bombas de recalque e mantenha objetos em locais elevados.
Esportes ao ar livre: interrompa atividades ao primeiro sinal de trovoada e procure abrigo em locais fechados — nunca sob árvores.