A RMVale entra em uma sequência de manhãs ensolaradas, e as pancadas de chuva devem voltar à tarde. Na quinta-feira (13), a brisa marítima intensifica a formação de nuvens e provoca episódios localmente fortes, porém de curta duração.

Na sexta-feira (14), a passagem de uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista aumenta a nebulosidade e amplia o risco de pancadas moderadas a fortes, com potencial para alagamentos pontuais em áreas vulneráveis.