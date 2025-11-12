Embora a construção da UBS Mais do Cecap, em Taubaté, tenha sido concluída em julho desse ano, a Prefeitura deve iniciar a operação da unidade apenas em janeiro de 2026 - o que prolonga ainda mais a novela do novo posto de saúde, que começou a ser construído em outubro de 2020 e deveria ter ficado pronto em abril de 2022.

A previsão de inauguração foi informada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).