Embora a construção da UBS Mais do Cecap, em Taubaté, tenha sido concluída em julho desse ano, a Prefeitura deve iniciar a operação da unidade apenas em janeiro de 2026 - o que prolonga ainda mais a novela do novo posto de saúde, que começou a ser construído em outubro de 2020 e deveria ter ficado pronto em abril de 2022.
A previsão de inauguração foi informada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).
Na resposta, o prefeito confirmou que o "espaço encontra-se totalmente pronto para o início das atividades", mas alegou que "o quadro de funcionários está em fase de adequação, de modo a garantir que todas as equipes e serviços estejam completos e devidamente estruturados para o início do funcionamento", o que deve ocorrer apenas no primeiro mês do ano que vem.
Atraso.
Iniciada em outubro de 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania), a obra tinha prazo de execução de 18 meses – ou seja, deveria ter sido concluída até abril de 2022. No fim de 2022, já no governo do então prefeito José Saud (PP), a Prefeitura ameaçou rescindir unilateralmente o contrato com a Elefe, que venceu a primeira licitação, mas recuou após a empresa apresentar justificativas para o atraso.
Entre março de 2022 e julho de 2024, o primeiro contrato foi prorrogado cinco vezes. O último prazo terminou no fim de setembro de 2024. A Elefe pediu nova prorrogação, mas a Prefeitura recusou. Inicialmente, o contrato custaria R$ 2,59 milhões, mas esse valor já havia passado para R$ 3,124 milhões - desse total, R$ 2,079 milhões sairiam dos cofres do município e R$ 1,045 milhão do governo federal. A Elefe chegou a receber R$ 2,651 milhões, segundo a Prefeitura.
Até a rescisão, o percentual de execução da obra estava em 87%. Ainda no ano passado, a Prefeitura fez uma segunda licitação, que foi vencida em dezembro pela construtora Ferreira e Patriota, que recebeu R$ 589 mil. Essa segunda fase da obra deveria ter sido concluída até abril de 2025, mas atrasou três meses e foi finalizada em julho desse ano.