Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (11) após uma perseguição de cerca de sete minutos pela zona sul de São José dos Campos. A dupla foi flagrada com uma motocicleta roubada no bairro Jardim Aquarius.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
De acordo com a PM, uma equipe da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizava patrulhamento pelo bairro Vale do Sol quando avistou uma moto modelo MT-03 em alta velocidade, com a placa levantada e dois ocupantes — um deles sem capacete. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram, dando início à perseguição.
O acompanhamento seguiu por diversas ruas até o bairro Campo dos Alemães, onde as equipes conseguiram fazer o cerco e abordar os adolescentes. Durante a revista, foram encontrados uma pedra e uma chave micha, que, segundo os suspeitos, seriam usadas para furtar motocicletas.
Os dois jovens, ambos de 17 anos, confessaram o roubo e foram encaminhados à Delegacia da Infância e Juventude (DIJU), onde permaneceram apreendidos por ato infracional de roubo. Um dos envolvidos já possuía passagem anterior por tráfico de drogas.
A motocicleta e o capacete foram restituídos à vítima.