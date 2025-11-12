Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (11) após uma perseguição de cerca de sete minutos pela zona sul de São José dos Campos. A dupla foi flagrada com uma motocicleta roubada no bairro Jardim Aquarius.

De acordo com a PM, uma equipe da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizava patrulhamento pelo bairro Vale do Sol quando avistou uma moto modelo MT-03 em alta velocidade, com a placa levantada e dois ocupantes — um deles sem capacete. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram, dando início à perseguição.