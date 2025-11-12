12 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Matou colega a facadas na casa do avô de 70 anos

West Babylon, Estados Unidos
Um adolescente de 15 anos foi apreendido acusado de matar o colega Liam Delemo, da mesma idade, com golpes de faca durante uma festa. O crime ocorreu em meio a uma confusão entre os participantes do evento.

O caso aconteceu em West Babylon, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro, na casa da avó do suspeito, de 70 anos. A comemoração, que reuniu mais de 100 jovens, terminou em briga generalizada.

Liam chegou a ser socorrido e levado ao Good Samaritan Hospital Medical Center, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente foi acusado de homicídio em segundo grau e será apresentado à Justiça na segunda-feira (17).

A avó do suspeito, Bonnie Miranda, também foi presa, acusada de permitir a realização da festa com menores de idade em sua residência.

