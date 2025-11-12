Um adolescente de 15 anos foi apreendido acusado de matar o colega Liam Delemo, da mesma idade, com golpes de faca durante uma festa. O crime ocorreu em meio a uma confusão entre os participantes do evento.

O caso aconteceu em West Babylon, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro, na casa da avó do suspeito, de 70 anos. A comemoração, que reuniu mais de 100 jovens, terminou em briga generalizada.