Um homem de 40 anos foi socorrido com vida após matar a esposa a facadas e, em seguida, pular do terceiro andar da casa onde morava com a família. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (11) e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas nove anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso aconteceu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados inicialmente para atender uma tentativa de suicídio.
Testemunhas contaram que o homem pulou do terceiro andar e bateu a cabeça no chão. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram a esposa, de 37 anos, já sem vida, com múltiplas perfurações e muito sangue espalhado pelo local.
O filho relatou que a mãe havia acabado de fechar o portão quando o pai pulou o muro, entrou pela janela e começou a atacá-la com uma faca. A perícia da Polícia Civil constatou duas perfurações no pescoço, duas no ombro e uma no tórax da vítima.
Após o crime, o homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece sob custódia. O caso foi registrado como feminicídio.