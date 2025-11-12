Um homem de 40 anos foi socorrido com vida após matar a esposa a facadas e, em seguida, pular do terceiro andar da casa onde morava com a família. O crime ocorreu na manhã de terça-feira (11) e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas nove anos.

O caso aconteceu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados inicialmente para atender uma tentativa de suicídio.