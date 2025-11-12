Um jovem de 24 anos foi preso na terça-feira (12) sob suspeita de agredir, ameaçar e divulgar vídeos íntimos de sua ex-namorada, uma adolescente de 17 anos.
A prisão ocorreu no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, durante a Operação Fórfex, conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais. As investigações apontam que o crime teve início em outubro, após o término do relacionamento.
Segundo os investigadores, o suspeito colocou fogo nas roupas da vítima, quebrou a porta da residência alugada que ambos dividiam e agrediu a jovem com puxões de cabelo e socos na cabeça. O agressor teria ainda pedido aos primos que participassem das agressões, sendo que enquanto um segurava a adolescente, os outros a espancavam.
A Polícia Civil informou que o homem criou um perfil falso usando o nome da ex-namorada para divulgar um vídeo íntimo do casal. Ele também ameaçava a vítima, alegando ter uma arma de fogo e afirmando que a deixaria careca. Parte do cabelo da adolescente foi cortada, e ela só conseguiu sair da casa com a ajuda de terceiros.
Os agentes apreenderam o celular do suspeito durante a operação. Ele já possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente iniciou as apurações em 5 de novembro, após a denúncia feita pela mãe da vítima.
O caso segue em investigação pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e divulgação de conteúdo íntimo envolvendo menor de idade.