Um jovem de 24 anos foi preso na terça-feira (12) sob suspeita de agredir, ameaçar e divulgar vídeos íntimos de sua ex-namorada, uma adolescente de 17 anos.

A prisão ocorreu no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, durante a Operação Fórfex, conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais. As investigações apontam que o crime teve início em outubro, após o término do relacionamento.