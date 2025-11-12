12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

PM reformado de 60 anos vira réu por morte de garota de programa

Por DA Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
PM reformado de 60 anos vira réu por morte de garota de programa
PM reformado de 60 anos vira réu por morte de garota de programa

A Justiça aceitou a denúncia contra um policial militar reformado, de 60 anos, acusado de matar uma mulher de 42 anos com um tiro no rosto. O crime ocorreu dentro do apartamento onde a vítima atendia clientes. O homem está preso desde o dia do homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte (MG). A decisão de torná-lo réu foi assinada na terça-feira (11) pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri da capital.

Segundo a investigação, a mulher, que trabalhava como garota de programa, foi encontrada morta no local, sem sinais de luta. Imagens de segurança mostram o suspeito chegando ao condomínio às 16h01 e saindo cerca de 10 minutos depois, aparentando nervosismo.

Pouco após o crime, ele deixou o prédio com a ajuda de uma moradora que desconhecia o ocorrido. O homem foi preso às 16h36, nas proximidades. Durante a abordagem, teria resistido e afirmado aos policiais que havia “feito uma besteira”. A carteira dele foi localizada no quarto da vítima.

Em depoimento, o suspeito disse ter contratado os serviços da mulher e que os dois discutiram antes do disparo. Ele alegou que tentou sair do local, mas a vítima teria exigido o pagamento.

Com a denúncia aceita pelo Ministério Público, o ex-policial responderá por feminicídio e o caso seguirá para julgamento pelo Tribunal do Júri.