A Justiça aceitou a denúncia contra um policial militar reformado, de 60 anos, acusado de matar uma mulher de 42 anos com um tiro no rosto. O crime ocorreu dentro do apartamento onde a vítima atendia clientes. O homem está preso desde o dia do homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte (MG). A decisão de torná-lo réu foi assinada na terça-feira (11) pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri da capital.