Um momento de forte emoção marcou a abertura da Cápsula do Tempo da Escola Estadual Professora Nair Palácio de Souza, realizada na manhã de sábado (18). Entre os presentes, o mais comovido era Roberto da Silva Santos, de 58 anos, que aguardava ansiosamente a chance de reler as palavras escritas pelo filho há dez anos.
O evento aconteceu em Nova Andradina, onde a cápsula havia sido enterrada em 29 de setembro de 2015, guardando recordações de alunos, professores e funcionários. Entre os materiais estavam as cartas da turma de Marcus Vinícius de Souza Santos, filho de Roberto, que morreu em 2021, aos 21 anos, em um acidente de trânsito em Dourados.
“Meu filho estudou aqui e era muito querido por todos. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós, mas saber que este evento dá continuidade a algo do qual ele fez parte me emociona profundamente”, contou o pai, com a voz embargada.
As cartas da turma de Marcus, porém, foram algumas das mais danificadas pela ação do tempo. “Ficaram coladas por causa da umidade. A escola vai tentar secar e recuperar o conteúdo. Estou na torcida para que consigam. Só de imaginar poder ler as palavras dele de novo, o coração aperta”, disse Roberto.
Mesmo com a chuva, o evento reuniu ex-alunos, pais, professores e membros da comunidade escolar. Falaram durante a solenidade a diretora Danielly Sakate, o idealizador do projeto, professor Adevair Pereira, e a coordenadora regional de Educação, Silvia Maria dos Santos, que ressaltaram a importância do resgate da memória escolar.
Danielly explicou que a cápsula precisou ser desenterrada semanas antes por questões técnicas, mas foi mantida lacrada até o dia da cerimônia. “Foram mais de três horas de trabalho para removê-la do solo”, relatou.
Parte do material será restaurada, e o conteúdo, mesmo afetado pela umidade, trouxe à tona lembranças que emocionaram os participantes.
Ao final, Roberto agradeceu à escola que marcou a história da família. “O mais importante é o legado que a Nair Palácio deixou na vida dos meus filhos. A Priscila é dentista, o Robson é engenheiro e o nosso saudoso Marcus chegou a cursar Direito na UFGD. Nossa gratidão eterna a todos os profissionais que fizeram parte dessa história”, declarou.
A cerimônia, mais do que uma abertura simbólica, se tornou um reencontro com o passado e com memórias que o tempo tentou apagar, mas que permanecem vivas no coração de quem as viveu.