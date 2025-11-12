Um momento de forte emoção marcou a abertura da Cápsula do Tempo da Escola Estadual Professora Nair Palácio de Souza, realizada na manhã de sábado (18). Entre os presentes, o mais comovido era Roberto da Silva Santos, de 58 anos, que aguardava ansiosamente a chance de reler as palavras escritas pelo filho há dez anos.

O evento aconteceu em Nova Andradina, onde a cápsula havia sido enterrada em 29 de setembro de 2015, guardando recordações de alunos, professores e funcionários. Entre os materiais estavam as cartas da turma de Marcus Vinícius de Souza Santos, filho de Roberto, que morreu em 2021, aos 21 anos, em um acidente de trânsito em Dourados.