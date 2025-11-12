Uma mulher foi presa em flagrante após tentar matar o companheiro e a amante dele, na última sexta-feira (7). O caso ocorreu depois que ela flagrou o casal dentro de um carro e decidiu segui-los até uma construção.
O crime aconteceu em Serranópolis, no interior de Goiás. De acordo com a polícia, ao alcançar o veículo, a suspeita passou a quebrar o carro e utilizou pedaços de vidro para atacar as vítimas. Ambos ficaram feridos em várias partes do corpo.
A amante do homem sofreu os ferimentos mais graves, com cortes profundos na cabeça, pescoço e mãos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.
A agressora foi detida e levada à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso.