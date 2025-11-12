Uma mulher foi presa em flagrante após tentar matar o companheiro e a amante dele, na última sexta-feira (7). O caso ocorreu depois que ela flagrou o casal dentro de um carro e decidiu segui-los até uma construção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu em Serranópolis, no interior de Goiás. De acordo com a polícia, ao alcançar o veículo, a suspeita passou a quebrar o carro e utilizou pedaços de vidro para atacar as vítimas. Ambos ficaram feridos em várias partes do corpo.