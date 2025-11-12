Uma mulher de 33 anos confessou ter participado do assassinato do próprio filho, de apenas 3 anos, crime ocorrido em 2018. A confissão ocorreu durante audiência judicial na última semana, e faz parte de um acordo de delação premiada firmado com a Promotoria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na região de Port Huron, no estado de Michigan (EUA). De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de St. Clair, Amanda Maison admitiu que permitiu que o ex-namorado, Maurice Houle, agredisse o menino, Matthew Maison, e ajudou a esconder o crime das autoridades.