12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Matou o próprio filho de 3 anos para ter outro com novo namorado

Por Da Redação | Port Huron, Michigan
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Matou o próprio filho de 3 anos para ter outro com novo namorado
Matou o próprio filho de 3 anos para ter outro com novo namorado

Uma mulher de 33 anos confessou ter participado do assassinato do próprio filho, de apenas 3 anos, crime ocorrido em 2018. A confissão ocorreu durante audiência judicial na última semana, e faz parte de um acordo de delação premiada firmado com a Promotoria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na região de Port Huron, no estado de Michigan (EUA). De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de St. Clair, Amanda Maison admitiu que permitiu que o ex-namorado, Maurice Houle, agredisse o menino, Matthew Maison, e ajudou a esconder o crime das autoridades.

A investigação apontou que o casal teria matado a criança para “abrir caminho” para o filho que planejavam ter juntos. Amanda e Maurice foram presos apenas em abril deste ano, após novas evidências surgirem. Inicialmente, ambos haviam se declarado inocentes.

O corpo de Matthew foi encontrado por babás em sua casa, em Port Huron Township. A autópsia indicou que a causa da morte foi traumatismo contuso e possível asfixia.

Durante a audiência, Amanda afirmou que “participou ativamente” na tentativa de encobrir as circunstâncias da morte do filho. Pelo acordo, ela aceitou testemunhar contra o ex-namorado, cujo julgamento está previsto para o início de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários