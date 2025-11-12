Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté apreenderam, nesta quarta-feira (12), um adolescente envolvido com o tráfico de drogas no bairro Santa Izabel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A ação faz parte das investigações sobre um homicídio ocorrido no último dia 10 de novembro, quando um homem foi encontrado morto às margens do rio Paraíba, próximo ao bairro Pinheirinho.
Durante a abordagem, o menor foi flagrado com 18 pinos de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e um simulacro de arma de fogo. O material foi apreendido e encaminhado à sede da DEIC.
De acordo com a Polícia Civil, a apreensão deve contribuir com o avanço das investigações, que apontam que o homicídio pode ter sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.
A DEIC de Taubaté segue com as apurações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.