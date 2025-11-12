Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté apreenderam, nesta quarta-feira (12), um adolescente envolvido com o tráfico de drogas no bairro Santa Izabel.

A ação faz parte das investigações sobre um homicídio ocorrido no último dia 10 de novembro, quando um homem foi encontrado morto às margens do rio Paraíba, próximo ao bairro Pinheirinho.