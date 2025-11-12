12 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Menina de 17 anos é encontrada morta e sem roupa na estrada

Por Da Redação | Frías, Argentina
| Tempo de leitura: 1 min
Emilse Camila Barrera
Emilse Camila Barrera

Uma jovem de 17 anos foi localizada morta, sem roupas e com sinais de agressão, em uma área próxima a uma rodovia neste domingo (9). Segundo as autoridades, o caso está sendo tratado como homicídio, com indícios de feminicídio.

O corpo, de Emilse Camila Barrera, apresentava lesões no rosto e no pescoço, além de sangramento nasal. A localização aconteceu em Frías, na Argentina, após um morador da região passar pelo local. Documentos e cartões da vítima estavam próximos ao corpo, descartando inicialmente a hipótese de roubo.

A polícia acredita que Emilse foi assassinada por estrangulamento. Um homem identificado como Raúl foi detido ainda no domingo e confessou à polícia o crime, afirmando ter perdido o controle durante um encontro marcado com a adolescente. Ele já era investigado anteriormente por acusações de abuso sexual e violência de gênero.

Os investigadores trabalham para apurar se outras pessoas estiveram na cena, e se a vítima teria participado de uma festa privada ou consumido drogas antes do assassinato.

