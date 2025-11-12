Uma jovem de 17 anos foi localizada morta, sem roupas e com sinais de agressão, em uma área próxima a uma rodovia neste domingo (9). Segundo as autoridades, o caso está sendo tratado como homicídio, com indícios de feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo, de Emilse Camila Barrera, apresentava lesões no rosto e no pescoço, além de sangramento nasal. A localização aconteceu em Frías, na Argentina, após um morador da região passar pelo local. Documentos e cartões da vítima estavam próximos ao corpo, descartando inicialmente a hipótese de roubo.