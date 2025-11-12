A Prefeitura de São José dos Campos inicia, na próxima segunda-feira (17), a Operação Natal, que vai reforçar a segurança e o ordenamento urbano na região central e nos principais corredores comerciais da cidade.
A ação tem como objetivo garantir mais tranquilidade e organização durante o período de compras de fim de ano, quando o movimento nas ruas e lojas é mais intenso.
A operação será conduzida de forma conjunta pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana (DPME) e pela Guarda Civil Municipal (GCM), vinculada à Secretaria de Proteção ao Cidadão.
O efetivo será ampliado, com aumento no número de fiscais e guardas municipais e extensão dos horários de atuação, acompanhando a ampliação do funcionamento do comércio.
Além do centro da cidade, o trabalho também abrangerá avenidas de grande fluxo, como a Andrômeda (região sul) e a Rui Barbosa (região norte), com foco em assegurar o cumprimento das normas municipais e coibir o comércio ambulante irregular. Durante o período da Black Friday, a fiscalização será intensificada devido ao aumento expressivo de consumidores nessas regiões.
A Operação Natal segue até o fim de dezembro, podendo ser estendida conforme o movimento e a demanda no comércio. Segundo a Prefeitura, a ação reforça o compromisso da administração municipal com a segurança pública e o ordenamento urbano, contribuindo para um fim de ano mais tranquilo e seguro para todos os joseenses.
O trabalho das equipes em campo conta com o apoio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que realiza o monitoramento 24 horas por dia. O sistema utiliza câmeras inteligentes com tecnologia de reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, veículos e objetos, além de detecção de movimento e tempo de permanência, o que permite identificar situações suspeitas e acionar rapidamente as equipes de segurança.
Neste ano, o município também fortaleceu suas ações de segurança com a entrega da nova sede da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI), localizada na Rua Coronel José Monteiro, 407, na região central.