12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEGURANÇA

Operação Natal em SJC reforça segurança e fiscaliza comércios

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Prefeitura de SJC

A Prefeitura de São José dos Campos inicia, na próxima segunda-feira (17), a Operação Natal, que vai reforçar a segurança e o ordenamento urbano na região central e nos principais corredores comerciais da cidade.

A ação tem como objetivo garantir mais tranquilidade e organização durante o período de compras de fim de ano, quando o movimento nas ruas e lojas é mais intenso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A operação será conduzida de forma conjunta pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana (DPME) e pela Guarda Civil Municipal (GCM), vinculada à Secretaria de Proteção ao Cidadão.

O efetivo será ampliado, com aumento no número de fiscais e guardas municipais e extensão dos horários de atuação, acompanhando a ampliação do funcionamento do comércio.

Além do centro da cidade, o trabalho também abrangerá avenidas de grande fluxo, como a Andrômeda (região sul) e a Rui Barbosa (região norte), com foco em assegurar o cumprimento das normas municipais e coibir o comércio ambulante irregular. Durante o período da Black Friday, a fiscalização será intensificada devido ao aumento expressivo de consumidores nessas regiões.

A Operação Natal segue até o fim de dezembro, podendo ser estendida conforme o movimento e a demanda no comércio. Segundo a Prefeitura, a ação reforça o compromisso da administração municipal com a segurança pública e o ordenamento urbano, contribuindo para um fim de ano mais tranquilo e seguro para todos os joseenses.

O trabalho das equipes em campo conta com o apoio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que realiza o monitoramento 24 horas por dia. O sistema utiliza câmeras inteligentes com tecnologia de reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, veículos e objetos, além de detecção de movimento e tempo de permanência, o que permite identificar situações suspeitas e acionar rapidamente as equipes de segurança.

Neste ano, o município também fortaleceu suas ações de segurança com a entrega da nova sede da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI), localizada na Rua Coronel José Monteiro, 407, na região central.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários