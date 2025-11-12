A Prefeitura de São José dos Campos inicia, na próxima segunda-feira (17), a Operação Natal, que vai reforçar a segurança e o ordenamento urbano na região central e nos principais corredores comerciais da cidade.



A ação tem como objetivo garantir mais tranquilidade e organização durante o período de compras de fim de ano, quando o movimento nas ruas e lojas é mais intenso.

