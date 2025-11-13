13 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (14)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
RMVale deve ter uma sexta-feira (14) marcada por tempo instável e variação de nebulosidade, segundo dados do Climatempo. Apesar do sol aparecer em alguns períodos, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas principalmente durante a tarde e a noite em grande parte das cidades da região.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com chuvas isoladas e trovoadas a partir da tarde. As temperaturas variam entre 17°C e 25°C, e a umidade relativa do ar deve atingir 77%, indicando um dia abafado e com sensação de calor moderado.

Em Taubaté, o cenário será semelhante, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. O sol aparece entre nuvens, mas as pancadas de chuva são esperadas no fim do dia, acompanhadas de eventuais trovoadas.

Na região de Guaratinguetá, o tempo deve ser um pouco mais quente, com temperaturas entre 19°C e 29°C. A probabilidade de chuva chega a 85%, e o dia também será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

No Litoral Norte, Caraguatatuba deve ter um dia com sol e chuva intercalados, e temperaturas variando entre 19°C e 23°C. O índice de umidade previsto é de 75%, e as precipitações devem ocorrer especialmente no período vespertino.

Em Campos do Jordão, o clima será mais ameno, com mínima de 16°C e máxima de 25°C. Mesmo na serra, o Climatempo prevê pancadas de chuva à tarde e à noite, com umidade em torno de 85%.

Assim, a sexta-feira será típica de primavera na RMVale, com sol, calor moderado e pancadas de chuva passageiras, exigindo atenção para quem planeja atividades ao ar livre no fim do dia.

