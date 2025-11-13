A RMVale deve ter uma sexta-feira (14) marcada por tempo instável e variação de nebulosidade, segundo dados do Climatempo. Apesar do sol aparecer em alguns períodos, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas principalmente durante a tarde e a noite em grande parte das cidades da região.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com chuvas isoladas e trovoadas a partir da tarde. As temperaturas variam entre 17°C e 25°C, e a umidade relativa do ar deve atingir 77%, indicando um dia abafado e com sensação de calor moderado.