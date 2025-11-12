A Polícia Civil deflagrou em São José dos Campos e outras cinco cidades, duas delas na Bahia e no Paraná, a operação “Golpe da Sorte” para combater quadrilha de esquema de lavagem de dinheiro e estelionato que movimentou milhões de reais em diferentes estados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e bloqueou 23 contas bancárias nesta quarta-feira (12), com valores que chegam a R$ 74,75 milhões, após decisão judicial.