12 de novembro de 2025
PM apreende mudas de maconha em ocupação em São Sebastião

Polícia encontra pés de maconha em Área de Proteção Permanente
Policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento Ambiental descobriram uma área de degradação ambiental e plantação de maconha no bairro Maresias, em São Sebastião, durante a Operação Impacto 2025 realizada na terça-feira (11).

Em patrulhamento preventivo, a equipe localizou uma ocupação irregular em uma APP (Área de Preservação Permanente) às margens de um curso d’água. No local, havia uma construção de madeira usada como moradia e um alicerce de alvenaria em fase inicial. Foi constatada a supressão de vegetação nativa, impedindo a regeneração natural da área.

Além da infração ambiental, os agentes encontraram sete mudas de Cannabis sativa (maconha) plantadas em recipientes individuais. O morador do local alegou que o cultivo era para consumo próprio.

Todas as atividades foram embargadas, um Auto de Infração Ambiental foi lavrado e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Boiçucanga.

