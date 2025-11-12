Policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento Ambiental descobriram uma área de degradação ambiental e plantação de maconha no bairro Maresias, em São Sebastião, durante a Operação Impacto 2025 realizada na terça-feira (11).
Em patrulhamento preventivo, a equipe localizou uma ocupação irregular em uma APP (Área de Preservação Permanente) às margens de um curso d’água. No local, havia uma construção de madeira usada como moradia e um alicerce de alvenaria em fase inicial. Foi constatada a supressão de vegetação nativa, impedindo a regeneração natural da área.
Além da infração ambiental, os agentes encontraram sete mudas de Cannabis sativa (maconha) plantadas em recipientes individuais. O morador do local alegou que o cultivo era para consumo próprio.
Todas as atividades foram embargadas, um Auto de Infração Ambiental foi lavrado e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Boiçucanga.