Policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento Ambiental descobriram uma área de degradação ambiental e plantação de maconha no bairro Maresias, em São Sebastião, durante a Operação Impacto 2025 realizada na terça-feira (11).

Em patrulhamento preventivo, a equipe localizou uma ocupação irregular em uma APP (Área de Preservação Permanente) às margens de um curso d’água. No local, havia uma construção de madeira usada como moradia e um alicerce de alvenaria em fase inicial. Foi constatada a supressão de vegetação nativa, impedindo a regeneração natural da área.

