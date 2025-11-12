O Procon-SP alerta que o entusiasmo com as promoções de Black Friday e fim de ano pode ser perigoso diante dos juros altos praticados pelo mercado e aponta que o momento é vantajoso para quitação de débitos antigos.
Durante o período da Black Friday e da temporada de compras de fim de ano, é comum que as pessoas façam adesão a empréstimos pessoais para aproveitar os descontos oferecidos pelos estabelecimentos, porém o Procon-SP afirma que esses descontos podem ser ilusórios diante das taxas de juros atuais que os empréstimos oferecem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em pesquisa recente, o órgão confirma que o crédito no Brasil permanece caro por conta da Taxa Selic em 15% ao ano, com a taxa média do empréstimo pessoal chegando a 8,16% ao mês e a do cheque especial permanecendo no limite máximo regulamentado de 8,00% ao mês. Diante deste cenário de juros elevados, a orientação para os consumidores é priorizar a renegociação e a quitação de dívidas antigas com o 13º salário, buscando trocar débitos mais caros por opções de juros menores.
O Procon-SP destaca que aproveitar os mutirões de negociação com descontos e condições especiais para dívidas, comuns nesta época, é uma medida economicamente mais segura do que a contratação de um novo empréstimo para compras.