O Procon-SP alerta que o entusiasmo com as promoções de Black Friday e fim de ano pode ser perigoso diante dos juros altos praticados pelo mercado e aponta que o momento é vantajoso para quitação de débitos antigos.

Durante o período da Black Friday e da temporada de compras de fim de ano, é comum que as pessoas façam adesão a empréstimos pessoais para aproveitar os descontos oferecidos pelos estabelecimentos, porém o Procon-SP afirma que esses descontos podem ser ilusórios diante das taxas de juros atuais que os empréstimos oferecem.

