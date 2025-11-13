O Viapol São José Vôlei recebe o Azulim de Uberlândia (MG), na noite desta quinta-feira (13), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. Esse será um confronto direto por posição na tabela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, está mais animado com a primeira vitória conquistada na temporada. Afinal de contas, após três derrotas nas três primeiras rodadas, conseguiu o triunfo no final de semana sobre o JF Vôlei, fazendo 3 a 0 em Juiz de Fora no domingo (9).