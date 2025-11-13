O Viapol São José Vôlei recebe o Azulim de Uberlândia (MG), na noite desta quinta-feira (13), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. Esse será um confronto direto por posição na tabela.
E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, está mais animado com a primeira vitória conquistada na temporada. Afinal de contas, após três derrotas nas três primeiras rodadas, conseguiu o triunfo no final de semana sobre o JF Vôlei, fazendo 3 a 0 em Juiz de Fora no domingo (9).
Assim, os joseenses iniciam a rodada em décimo lugar, com uma vitória e três derrotas, com 12 times participantes. E o principal objetivo é se classificar entre os oito primeiros que avançam aos playoffs. Portanto, buscar novas vitórias é essencial.
Mas, o time mineiro também tem campanha parecida, mas está em nono lugar, uma posição acima, pelos critérios de desempates. Logo, a expectativa é de uma partida equilibrada logo mais.
Ingressos
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei-x-azulim-monte-carmelo.html. Sócio-torcedor: https://sociotorcedor.aamv.com.br/