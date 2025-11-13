Eles formam um grupo de elite dentro do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa criada no Vale do Paraíba em 1993 e que se tornou uma das mais poderosas e temidas do país. Trata-se do “Sintonia Restrita”, que tem como objetivo monitorar e planejar o assassinato de autoridades e agentes públicos.

Componentes dessa elite do PCC foram descobertos e investigados pelo MP (Ministério Público) na região. Alguns deles acabaram mortos em confronto com a polícia.