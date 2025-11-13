Eles formam um grupo de elite dentro do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa criada no Vale do Paraíba em 1993 e que se tornou uma das mais poderosas e temidas do país. Trata-se do “Sintonia Restrita”, que tem como objetivo monitorar e planejar o assassinato de autoridades e agentes públicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Componentes dessa elite do PCC foram descobertos e investigados pelo MP (Ministério Público) na região. Alguns deles acabaram mortos em confronto com a polícia.
“Eles chamam de um grupo de elite do PCC. Havia um núcleo aqui no Vale do Paraíba de integrantes da restrita, que nós investigamos. Alguns desses integrantes acabaram mortos em confronto com a polícia”, disse o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP.
Em participação no Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast, Castilho falou sobre como funciona o grupo de elite do PCC. Segundo ele, membros da facção foram investigados pelo Gaeco em ação contra o tráfico na zona sul de São José dos Campos, no bairro Campo dos Alemães.
“O líder do tráfico de drogas, que acabou falecendo em um confronto com a polícia, nós encontramos, no dia da deflagração da operação, o bunker onde ele tinha armamento, droga guardada, fuzil, armamento de grosso calibre e quase 400 kg de pasta base de cocaína”, contou o promotor.
Castilho disse que, no interior do imóvel do traficante, os policiais encontraram uma pasta revelando que ele fazia parte da “Sintonia Restrita” do PCC.
“Ele tinha uma pasta com levantamento de agentes do sistema penitenciário. Mas não um simples levantamento. É um levantamento de investigação de dados, tinha fotos, fotos da residência, do carro. Então eu vi isso de fato, ninguém me contou. E isso acontece até hoje”, afirmou o promotor do Gaeco.
Promotor é alvo.
Castilho conformou que o grupo de elite mantém o promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco de São Paulo, como um dos principais alvos (leia aqui). "Hoje a pessoa que corre mais risco de vida no Ministério Público é o Lincoln Gakiya, que tem uma segurança enorme. Essa é uma realidade."
“Eles são profissionais, eles se preparam. Eles aprendem, inclusive conosco. Se você investiga de uma forma, na seguinte se você repetir, eles já aprenderam. Você tem que sempre mudar. Mas a restrita tem essa finalidade de fazer esse trabalho do PCC, levantar e executar. É um pessoal que tem treinamento”, completou Castilho.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.