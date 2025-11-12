Uma câmera de segurança registrou o momento em que o gesseiro Igor Correia de Souza, de 30 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (10), no Jardim Bandeirantes, zona sul de São José dos Campos. O vídeo, que circula nas redes sociais, é agora uma das principais provas para a Polícia Civil tentar identificar os autores do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 11h, na Rua Osvaldo Gonçalves Toledo, onde Igor trabalhava em uma obra. Ele foi atingido por vários disparos e morreu no local antes da chegada do resgate.