Uma câmera de segurança registrou o momento em que o gesseiro Igor Correia de Souza, de 30 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (10), no Jardim Bandeirantes, zona sul de São José dos Campos. O vídeo, que circula nas redes sociais, é agora uma das principais provas para a Polícia Civil tentar identificar os autores do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 11h, na Rua Osvaldo Gonçalves Toledo, onde Igor trabalhava em uma obra. Ele foi atingido por vários disparos e morreu no local antes da chegada do resgate.
Nas imagens, divulgadas pelo perfil Olho Vivo do Vale, dois homens de capacete chegam de motocicleta, entram na construção e atiram contra a vítima, que cai do segundo andar da residência. Em seguida, os criminosos disparam novamente contra Igor e fogem em alta velocidade.
A perícia técnica apreendeu no local dois estojos deflagrados e um celular da marca Apple, que será periciado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho das equipes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), responsáveis pelos primeiros levantamentos.
Segundo a Polícia Civil, Igor tinha histórico criminal, com passagens por homicídio. Após sair da prisão, ele havia passado a criar cavalos em um pasto na região, e os investigadores apuram se alguma desavença ligada a essa atividade pode ter motivado o crime.
Testemunhas foram ouvidas, mas a autoria e motivação ainda são desconhecidas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial e segue sob investigação da Delegacia Especializada de São José dos Campos.