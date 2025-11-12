12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARTÃO-REPOSTA

CPNU 2: FGV divulga resultados definitivos das provas; veja aqui

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgarão nesta quarta-feira (12), a partir das 16h, os resultados definitivos das provas objetivas do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado).

Os resultados referem-se às provas objetivas aplicadas em 5 de outubro de 2025 em 228 cidades brasileiras, visando o preenchimento de 3.652 vagas na Administração Pública Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Que Será Divulgado

Os candidatos terão acesso a uma série de documentos  importantes para a próxima fase do concurso, que acontece em dezembro de 2025. Todas as informações estarão disponíveis no site da FGV acessível pelo link: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2 . São elas:

  • Resultados Individuais Definitivos na prova objetiva.

  • Gabaritos Definitivos e as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares.

Espelhos do próprio cartão-resposta.

  • Listas de Classificação de todos os cargos.

  • Tabela de Notas Mínimas para classificação em cada cargo válidas para todas as modalidades: ampla concorrência, cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

  •  Nota Mínima utilizada na regra de equiparação de gênero, aplicada em cargos com predominância masculina.

    • Extrato de Notas

    Cada candidato poderá consultar um extrato detalhado para entender a composição exata de sua nota, promovendo total transparência:

    • Conhecimentos Gerais: O extrato informará o número de acertos e a nota obtida.

  • Conhecimentos Específicos (Blocos 1 a 7): Será possível visualizar o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático, considerando os pesos diferentes aplicados a cada tema.

  • Conhecimentos Específicos (Bloco 8): O candidato verá a quantidade de acertos em Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Noções de Direito, Matemática e Saúde, além do total de acertos.

  • Conhecimentos Específicos (Bloco 9): Serão informados os acertos em Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Noções de Direito, Regulação e Agências Reguladoras, além do total de acertos.

  • Em todos os resultados individuais, será possível consultar a nota final da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4 do concurso.

    •  Passo a Passo para a Consulta Individual

    Para visualizar seu resultado individual e o espelho do cartão-resposta, siga as etapas abaixo:

    1. Acesso à Área do Candidato: Entre no endereço eletrônico https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/ 

  • Login: Faça o login utilizando o seu usuário e senha Gov.br.

  • Localize a Inscrição: No menu, clique na opção “Minhas Inscrições”.

  • Ver Resultado: Localize o cartão referente à sua inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”.

  • Visualização: Você será direcionado para a tela onde poderá visualizar seu resultado individual e o espelho do cartão-resposta.

    • Além da consulta individual, as listas de classificação geral por cargo também serão publicadas. Elas detalharão o número de inscrição, o total de acertos, as notas de conhecimentos (gerais e específicos), a nota final da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários