O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgarão nesta quarta-feira (12), a partir das 16h, os resultados definitivos das provas objetivas do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado).
Os resultados referem-se às provas objetivas aplicadas em 5 de outubro de 2025 em 228 cidades brasileiras, visando o preenchimento de 3.652 vagas na Administração Pública Federal.
O Que Será Divulgado
Os candidatos terão acesso a uma série de documentos importantes para a próxima fase do concurso, que acontece em dezembro de 2025. Todas as informações estarão disponíveis no site da FGV acessível pelo link: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2 . São elas:
-
Resultados Individuais Definitivos na prova objetiva.
-
Gabaritos Definitivos e as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares.
-
Espelhos do próprio cartão-resposta.
Listas de Classificação de todos os cargos.
Tabela de Notas Mínimas para classificação em cada cargo válidas para todas as modalidades: ampla concorrência, cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.
Nota Mínima utilizada na regra de equiparação de gênero, aplicada em cargos com predominância masculina.
Extrato de Notas
Cada candidato poderá consultar um extrato detalhado para entender a composição exata de sua nota, promovendo total transparência:
-
Conhecimentos Gerais: O extrato informará o número de acertos e a nota obtida.
Conhecimentos Específicos (Blocos 1 a 7): Será possível visualizar o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático, considerando os pesos diferentes aplicados a cada tema.
Conhecimentos Específicos (Bloco 8): O candidato verá a quantidade de acertos em Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Noções de Direito, Matemática e Saúde, além do total de acertos.
Conhecimentos Específicos (Bloco 9): Serão informados os acertos em Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Noções de Direito, Regulação e Agências Reguladoras, além do total de acertos.
Em todos os resultados individuais, será possível consultar a nota final da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4 do concurso.
Passo a Passo para a Consulta Individual
Para visualizar seu resultado individual e o espelho do cartão-resposta, siga as etapas abaixo:
-
Acesso à Área do Candidato: Entre no endereço eletrônico https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br/
Login: Faça o login utilizando o seu usuário e senha Gov.br.
Localize a Inscrição: No menu, clique na opção “Minhas Inscrições”.
Ver Resultado: Localize o cartão referente à sua inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”.
Visualização: Você será direcionado para a tela onde poderá visualizar seu resultado individual e o espelho do cartão-resposta.
Além da consulta individual, as listas de classificação geral por cargo também serão publicadas. Elas detalharão o número de inscrição, o total de acertos, as notas de conhecimentos (gerais e específicos), a nota final da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4.