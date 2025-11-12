O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgarão nesta quarta-feira (12), a partir das 16h, os resultados definitivos das provas objetivas do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado).

Os resultados referem-se às provas objetivas aplicadas em 5 de outubro de 2025 em 228 cidades brasileiras, visando o preenchimento de 3.652 vagas na Administração Pública Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp