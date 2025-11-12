Com desafios financeiros no primeiro ano de mandato, o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que as primeiras medidas que tomou foram para estabilizar as finanças do município. Em participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE, ele fez um balanço dos 10 meses de gestão e apontou os desafios para os próximos anos.

Segundo Florêncio, as primeiras medidas serviram para controlar as finanças de Jacareí, reduzir gastos e garantir que os serviços à população não fossem afetados.