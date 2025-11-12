Com desafios financeiros no primeiro ano de mandato, o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que as primeiras medidas que tomou foram para estabilizar as finanças do município. Em participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE, ele fez um balanço dos 10 meses de gestão e apontou os desafios para os próximos anos.
Segundo Florêncio, as primeiras medidas serviram para controlar as finanças de Jacareí, reduzir gastos e garantir que os serviços à população não fossem afetados.
“Havia muitas contas em atraso, algumas comprometendo o serviço, então a gente precisou fazer essa redução de 40%, de contingenciar o orçamento. A gente ainda não descontingenciou, porque esse ano a gente está colocando a casa em ordem, para ter uma tranquilidade para os próximos três anos que temos pela frente”, disse Florêncio.
O prefeito de Jacareí afirmou que, atualmente, a situação está “bem confortável” com relação aos servidores da prefeitura.
“Essa série de medidas faz com que Jacareí esteja hoje numa posição mais confortável. Já conseguimos fazer até o provisionamento para o 13º dos funcionários. Então, a gente sai de uma situação bastante ruim, onde não tínhamos condições de pagar o vale-alimentação, para já ter, inclusive, provisionado o 13º dos funcionários”, contou.
