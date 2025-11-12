12 de novembro de 2025
OVALE CAST

‘Estamos colocando a casa em ordem’, diz o prefeito de Jacareí

Por Guilhermo Codazzi e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Celso Florêncio, prefeito de Jacareí, participa de OVALE Cast
Celso Florêncio, prefeito de Jacareí, participa de OVALE Cast

Com desafios financeiros no primeiro ano de mandato, o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que as primeiras medidas que tomou foram para estabilizar as finanças do município. Em participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE, ele fez um balanço dos 10 meses de gestão e apontou os desafios para os próximos anos.

Segundo Florêncio, as primeiras medidas serviram para controlar as finanças de Jacareí, reduzir gastos e garantir que os serviços à população não fossem afetados.

“Havia muitas contas em atraso, algumas comprometendo o serviço, então a gente precisou fazer essa redução de 40%, de contingenciar o orçamento. A gente ainda não descontingenciou, porque esse ano a gente está colocando a casa em ordem, para ter uma tranquilidade para os próximos três anos que temos pela frente”, disse Florêncio.

O prefeito de Jacareí afirmou que, atualmente, a situação está “bem confortável” com relação aos servidores da prefeitura.

“Essa série de medidas faz com que Jacareí esteja hoje numa posição mais confortável. Já conseguimos fazer até o provisionamento para o 13º dos funcionários. Então, a gente sai de uma situação bastante ruim, onde não tínhamos condições de pagar o vale-alimentação, para já ter, inclusive, provisionado o 13º dos funcionários”, contou.

OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.

