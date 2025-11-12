A Urbam (Urbanizadora Municipal) de São José dos Campos iniciará, a partir desta sexta-feira (14), a instalação de novos ecopontos exclusivos para o descarte de vidro. A ação faz parte do programa "Vidro Vira Vidro", que tem como objetivo fortalecer a logística reversa e impulsionar a economia circular no município.

Os ecopontos serão instalados em locais estratégicos, começando pela região central e, posteriormente, nos demais bairros.

