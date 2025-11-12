A Urbam (Urbanizadora Municipal) de São José dos Campos iniciará, a partir desta sexta-feira (14), a instalação de novos ecopontos exclusivos para o descarte de vidro. A ação faz parte do programa "Vidro Vira Vidro", que tem como objetivo fortalecer a logística reversa e impulsionar a economia circular no município.
Os ecopontos serão instalados em locais estratégicos, começando pela região central e, posteriormente, nos demais bairros.
Cada unidade possui capacidade para 3 m³ de vidro.
A coleta e a destinação correta do material reciclável ficarão a cargo da empresa MASSFIX Comércio de Sucatas de Vidros Ltda., vencedora do chamamento público da Urbam.
Comerciantes da região central já estão recebendo orientações sobre o novo modelo de descarte, e equipes de educação ambiental estão mobilizando os cidadãos.
A iniciativa aproveita os benefícios ambientais do material: o vidro é 100% e infinitamente reciclável sem perda de qualidade. Sua reciclagem substitui o consumo de matérias-primas como areia e calcário, reduzindo a geração de resíduos. A ação contribui ainda para o combate à falsificação de bebidas, ao restringir o acesso a embalagens usadas através do descarte correto e direcionado.