12 de novembro de 2025
SUSTENTABILIDADE

São José recebe novos ecopontos para descarte de vidro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Urbam
Os ecopontos para coleta de vidro têm capacidade para 3 m³ de material
Os ecopontos para coleta de vidro têm capacidade para 3 m³ de material

A Urbam (Urbanizadora Municipal) de São José dos Campos iniciará, a partir desta sexta-feira (14), a instalação de novos ecopontos exclusivos para o descarte de vidro. A ação faz parte do programa "Vidro Vira Vidro", que tem como objetivo fortalecer a logística reversa e impulsionar a economia circular no município.

Os ecopontos serão instalados em locais estratégicos, começando pela região central e, posteriormente, nos demais bairros.

Cada unidade possui capacidade para 3 m³ de vidro.

A coleta e a destinação correta do material reciclável ficarão a cargo da empresa MASSFIX Comércio de Sucatas de Vidros Ltda., vencedora do chamamento público da Urbam.

Comerciantes da região central já estão recebendo orientações sobre o novo modelo de descarte, e equipes de educação ambiental estão mobilizando os cidadãos.

A iniciativa aproveita os benefícios ambientais do material: o vidro é 100% e infinitamente reciclável sem perda de qualidade. Sua reciclagem substitui o consumo de matérias-primas como areia e calcário, reduzindo a geração de resíduos. A ação contribui ainda para o combate à falsificação de bebidas, ao restringir o acesso a embalagens usadas através do descarte correto e direcionado.

