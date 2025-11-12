A comunidade escolar de São Sebastião está em luto pela morte de Naila Aparecida Moreira dos Santos, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Creche Municipal da Vila Amélia, ocorrida na terça-feira (11).
Naila era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças, atuando com comprometimento e sensibilidade no cuidado e na educação dos pequenos. Colegas e familiares descrevem a profissional como uma pessoa alegre, generosa e sempre disposta a ajudar, deixando um legado de afeto e amizade entre todos que conviveram com ela.
Nas redes sociais, as manifestações de pesar se multiplicaram. Amigos e colegas lamentaram a perda e relembraram momentos vividos ao lado de Naila. “É difícil de acreditar... uma menina alegre, feliz e que sempre me fazia rir”, escreveu Caroline, colega de trabalho.
“Ainda sem acreditar... que triste. Que Jesus a receba de braços abertos e que Deus conforte os familiares e amigos”, publicou Valéria Santos.
“Sem acreditar”, comentou Vitória Gomes, emocionada.
“Minha amiga querida vou lembrar de você sempre com esse sorriso”, escreveu Malu Pereira.
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Educação, também manifestou condolências, destacando o compromisso e a doçura com que Naila desempenhava suas funções na creche.
O velório e o sepultamento foram acompanhados por familiares, amigos e colegas de trabalho, que prestaram as últimas homenagens à educadora.
Não há informações sobre a causa da morte.