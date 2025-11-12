A comunidade escolar de São Sebastião está em luto pela morte de Naila Aparecida Moreira dos Santos, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Creche Municipal da Vila Amélia, ocorrida na terça-feira (11).

Naila era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças, atuando com comprometimento e sensibilidade no cuidado e na educação dos pequenos. Colegas e familiares descrevem a profissional como uma pessoa alegre, generosa e sempre disposta a ajudar, deixando um legado de afeto e amizade entre todos que conviveram com ela.