Uma criança de Guaratinguetá está internada em um hospital de São José dos Campos com suspeita de febre amarela. O menino apresentou sintomas e, diante do quadro febril e delicado, foi transferido para uma unidade hospitalar de maior complexidade de São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Prefeitura de Guaratinguetá informou que exames foram coletados e enviados para análise laboratorial em São Paulo, para a confirmação ou não da doença. Também reforçou que o menino esteve na área rural da cidade e que não era imunizado com a vacina da febre amarela.