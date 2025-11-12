12 de novembro de 2025
DOENÇA

Criança de Guará é internada em SJC com suspeita de febre amarela

Por Da redação com Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mosquito transmissor da febre amarela é o mesmo da dengue
Mosquito transmissor da febre amarela é o mesmo da dengue

Uma criança de Guaratinguetá está internada em um hospital de São José dos Campos com suspeita de febre amarela. O menino apresentou sintomas e, diante do quadro febril e delicado, foi transferido para uma unidade hospitalar de maior complexidade de São José.

A Prefeitura de Guaratinguetá informou que exames foram coletados e enviados para análise laboratorial em São Paulo, para a confirmação ou não da doença. Também reforçou que o menino esteve na área rural da cidade e que não era imunizado com a vacina da febre amarela.

A Secretaria de Saúde destacou que a cobertura de vacinação contra a doença na cidade é baixa e reforça a importância da imunização para todas as pessoas a partir dos nove meses de idade. Quem não estiver com as vacinas em dia deve procurar uma unidade de saúde.

“Todos acima de 9 meses procurem a unidade de saúde. Nós contamos com vocês para essa ação ser efetiva e fazer a proteção de toda a nossa cidade contra a febre amarela”, disse Adriane Campos, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá.

Atualmente, segundo dados do governo estadual, o Vale do Paraíba tem 15 casos confirmados em 16 notificações, com oito mortes por febre amarela em 2025. A taxa de letalidade é de 53%.

O estado acumula 64 casos confirmados e 721 notificações, com 36 óbitos em decorrência da febre amarela. A taxa de letalidade é de 56%.

