A Embraer apresentará pela primeira vez o KC-390 Millennium de demonstração com a nova pintura no Dubai Airshow, no Oriente Médio. A aeronave de transporte multimissão de médio porte estará em exibição ao lado do E195-E2, o jato comercial narrowbody mais eficiente do mundo, e o E190F, o jato de passageiros convertido em aeronave cargueira.

A edição de 2025 da exposição aeroespacial bianual, realizada no Aeroporto Internacional Al Maktoum, nos Emirados Árabes Unidos, acontece de 17 a 21 de novembro.