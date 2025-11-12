A Embraer apresentará pela primeira vez o KC-390 Millennium de demonstração com a nova pintura no Dubai Airshow, no Oriente Médio. A aeronave de transporte multimissão de médio porte estará em exibição ao lado do E195-E2, o jato comercial narrowbody mais eficiente do mundo, e o E190F, o jato de passageiros convertido em aeronave cargueira.
A edição de 2025 da exposição aeroespacial bianual, realizada no Aeroporto Internacional Al Maktoum, nos Emirados Árabes Unidos, acontece de 17 a 21 de novembro.
“Estamos entusiasmados em retornar ao Dubai Airshow e apresentar nosso moderno portfólio para um mercado tão estratégico. A Embraer passa por um forte momento de vendas em todos os segmentos de negócios, e vemos oportunidades significativas na região. O evento é uma ótima plataforma para impulsionar novas vendas e expandir nossa rede de clientes, parceiros e outros participantes da indústria”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.
E195-E2
A Embraer disse que tem vivenciado uma “fase altamente positiva de crescimento rentável, impulsionado por eficiência e inovação que levam a resultados favoráveis”.
“A divisão de aviação comercial está expandindo sua presença em mercados-chave com forte atividade de vendas para os E-Jets E1 e E2, enquanto o KC-390 avança nos mercados de defesa globais, como Índia, Europa e EUA”, informou a fabricante.
E190F, o jato de passageiros convertido em aeronave cargueira
A Eve Air Mobility também integrará o estande da Embraer no Dubai Airshow 2025, reforçando seu compromisso e presença no Oriente Médio. No início deste mês, a Eve anunciou um acordo com o Ministério dos Transportes e Telecomunicações do Reino do Bahrein para acelerar a preparação do ecossistema regulatório, operacional e de infraestrutura necessário para as operações de eVTOL (foto abaixo) na região.