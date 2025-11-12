A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (10), um homem de 35 anos identificado como G.P.S., acusado de tráfico de drogas no bairro Boiçucanga, Costa Sul do município. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na rua Ilhéus.

A equipe avistou dois homens em atitude suspeita, sendo que um deles carregava uma sacola preta. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e detido. Na abordagem, foram encontrados diversos entorpecentes prontos para a comercialização, totalizando aproximadamente 118 gramas de drogas ilícitas, além de R$ 70 em dinheiro.

