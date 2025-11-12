12 de novembro de 2025
OVALE
FLAGRANTE

Homem é preso por tráfico de drogas em Boiçucanga

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (10), um homem de 35 anos identificado como G.P.S., acusado de tráfico de drogas no bairro Boiçucanga, Costa Sul do município. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na rua Ilhéus.

A equipe avistou dois homens em atitude suspeita, sendo que um deles carregava uma sacola preta. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e detido. Na abordagem, foram encontrados diversos entorpecentes prontos para a comercialização, totalizando aproximadamente 118 gramas de drogas ilícitas, além de R$ 70 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial de São Sebastião e confessou o crime. A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes. O material apreendido foi encaminhado à perícia e o investigado permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

