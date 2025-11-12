Um acidente envolvendo dois carros feriu uma pessoa e provocou congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (12), por volta de 8h10.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de uma colisão traseira entre dois automóveis na altura do km 146, na pista sentido São Paulo.