Um acidente envolvendo dois carros feriu uma pessoa e provocou congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (12), por volta de 8h10.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de uma colisão traseira entre dois automóveis na altura do km 146, na pista sentido São Paulo.
Uma vitima leve foi removida ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
A faixa 3 da rodovia foi interditada para atendimento ao acidente, gerando congestionamento no local. Um guincho foi acionado para remover os veículos.
As faixas foram totalmente liberadas por volta das 9h, no km 146, segundo a PRF.