12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COLISÃO TRASEIRA

SJC: Acidente entre carros deixa ferido e gera lentidão na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Atedimento ao acidente na Via Dutra, em São José dos Campos
Atedimento ao acidente na Via Dutra, em São José dos Campos

Um acidente envolvendo dois carros feriu uma pessoa e provocou congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (12), por volta de 8h10.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de uma colisão traseira entre dois automóveis na altura do km 146, na pista sentido São Paulo.

Uma vitima leve foi removida ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

A faixa 3 da rodovia foi interditada para atendimento ao acidente, gerando congestionamento no local. Um guincho foi acionado para remover os veículos.

As faixas foram totalmente liberadas por volta das 9h, no km 146, segundo a PRF.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários