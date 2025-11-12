12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO RECORRENTE

SJC: adolescentes são apreendidos com faca em tentativa de roubo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Três adolescentes foram apreendidos por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nas proximidades do Shopping Center Vale, em São José dos Campos. Eles portavam uma faca e foram responsáveis por uma tentativa de roubo na localidade. A ação aconteceu na noite de terça-feira (11) e eles confessaram que roubavam celulares na região de forma recorrente.

Durante o patrulhamento, a equipe visualizou os suspeitos com as características informadas após a tentativa de roubo próxima ao ponto de ônibus do local. Eles tentaram se desfazer da faca ao perceberem a presença dos policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao serem contidos, confessaram que planejavam roubar outros celulares. Além da faca, com o trio foi apreendido um aparelho. Eles e duas testemunhas foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários