Três adolescentes foram apreendidos por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nas proximidades do Shopping Center Vale, em São José dos Campos. Eles portavam uma faca e foram responsáveis por uma tentativa de roubo na localidade. A ação aconteceu na noite de terça-feira (11) e eles confessaram que roubavam celulares na região de forma recorrente.

Durante o patrulhamento, a equipe visualizou os suspeitos com as características informadas após a tentativa de roubo próxima ao ponto de ônibus do local. Eles tentaram se desfazer da faca ao perceberem a presença dos policiais.

