Um homem procurado pela Justiça pelo crime de falso testemunho foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos, na terça-feira (11).

A equipe patrulhava a travessa São Dimas quando abordou o suspeito dentro de um veículo. Nada de ilícito foi encontrado na revista, porém, ao consultar os dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se um mandado de prisão em aberto por cometer falso testemunho, de acordo com o art. 32 do Código Penal, com validade até 31 de outubro de 2029.

