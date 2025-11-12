Uma mulher de Taubaté conheceu, pelo TikTok, um suposto executivo estrangeiro — apresentado como “William”, que se dizia “gerente de petróleo e gás no Reino Unido”. A conversa migrou para o WhatsApp e, após semanas de contato, o homem prometeu “doar” 100 mil libras à vítima.

Para liberar o dinheiro, golpistas se passaram por uma casa de remessas chamada “Brasil Centro Remessa de Dinheiro” e exigiram taxas. Diante de ameaças (incluindo a divulgação de vídeo íntimo), a vítima pagou duas transferências que somam R$ 13.684 e bloqueou os contatos quando pediram mais R$ 14,7 mil. A Polícia Civil registrou o caso como extorsão.