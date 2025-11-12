12 de novembro de 2025
GOLPE

Mulher do Vale conhece ‘galã do TikTok’ e perde quase R$ 14 mil

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Polícia Civil vai investigar o caso
Uma mulher de Taubaté conheceu, pelo TikTok, um suposto executivo estrangeiro — apresentado como “William”, que se dizia “gerente de petróleo e gás no Reino Unido”. A conversa migrou para o WhatsApp e, após semanas de contato, o homem prometeu “doar” 100 mil libras à vítima.

Para liberar o dinheiro, golpistas se passaram por uma casa de remessas chamada “Brasil Centro Remessa de Dinheiro” e exigiram taxas. Diante de ameaças (incluindo a divulgação de vídeo íntimo), a vítima pagou duas transferências que somam R$ 13.684 e bloqueou os contatos quando pediram mais R$ 14,7 mil. A Polícia Civil registrou o caso como extorsão.

Do TikTok ao WhatsApp. O perfil “William” diz morar no Reino Unido e fornece número com DDI +44. O relacionamento evolui para conversas de rotina e troca de confiança.

A promessa-isca. O golpista promete 100 mil libras (quase R$ 700 mil) de “doação” e afirma que o valor já estaria reservado para a vítima numa empresa de remessas. Logo em seguida, alguém se apresentando como funcionário da “Brasil Centro Remessa de Dinheiro” envia mensagens a partir de número brasileiro.

A primeira taxa. Para “converter libras em reais”, cobram R$ 5.584. Diante da pressão, a vítima faz a transferência (TED).

A chantagem (extorsão). Entra em cena um “advogado” de William (número com DDI +234), que ameaça publicar vídeo íntimo caso a taxa não seja paga. A vítima cede.

A segunda taxa. Mais um pedido: R$ 8.100 para “finalizar a transferência”. A vítima paga novamente. Total já perdido: R$ 13.684.

O golpe tenta se alongar. Depois do formulário de “cadastro”, cobram mais R$ 14,7 mil para “obter a assinatura do advogado”. A vítima desconfia, não paga e bloqueia os contatos.

O caso foi registrado como extorsão — crime consumado quando alguém constrange outrem, mediante violência ou grave ameaça, com intuito de obter vantagem econômica. Ameaçar divulgar vídeo íntimo para forçar pagamento se enquadra nesse tipo penal. A investigação tramita na Delegacia de Polícia da área do fato.

