Uma mulher foi detida em Caçapava por atirar uma pedra que atingiu uma policial militar na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (11), por volta das 7h30, na altura do km 119.
A mulher, que conduzia uma motocicleta, arremessou uma pedra que atingiu o peito da policial.
A vítima conseguiu se dirigir à Base Comunitária de Segurança de Eugênio de Melo, onde recebeu apoio de equipes da Polícia Militar.
Em diligências, a equipe da 3ª Companhia do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou a autora, que foi reconhecida pela vítima. A mulher foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal, sendo posteriormente liberada.