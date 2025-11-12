12 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LESÃO CORPORAL

Mulher atira pedra em PM, é detida e vai responder em liberdade

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma mulher foi detida em Caçapava por atirar uma pedra que atingiu uma policial militar na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (11), por volta das 7h30, na altura do km 119.

A mulher, que conduzia uma motocicleta, arremessou uma pedra que atingiu o peito da policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima conseguiu se dirigir à Base Comunitária de Segurança de Eugênio de Melo, onde recebeu apoio de equipes da Polícia Militar.

Em diligências, a equipe da 3ª Companhia do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou a autora, que foi reconhecida pela vítima. A mulher foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal, sendo posteriormente liberada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários