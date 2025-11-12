Uma mulher foi detida em Caçapava por atirar uma pedra que atingiu uma policial militar na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (11), por volta das 7h30, na altura do km 119.

A mulher, que conduzia uma motocicleta, arremessou uma pedra que atingiu o peito da policial.

