A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) formalizou uma parceria de cooperação técnica com a Visiona Tecnologia Espacial, empresa brasileira controlada pela Embraer e pela Telebras, e a Florestar São Paulo. O acordo tem como foco o desenvolvimento de uma plataforma digital que utilizará imagens de satélite de alta resolução para fiscalizar, em tempo real, a recuperação de mais de quinze mil hectares de áreas degradadas no estado.

A Visiona Tecnologia Espacial será a responsável por desenvolver a plataforma. Esta ferramenta irá cruzar dados de satélite com informações da Cetesb para diagnosticar e monitorar a evolução da cobertura vegetal em tempo real, verificando o cumprimento dos TCRAs (Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental) firmados com empreendedores.

