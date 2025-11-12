12 de novembro de 2025
IMAGENS VIA SATÉLITE

Tecnologia da Embraer auxiliará Cetesb na recuperação ambiental

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Cetesb
Visiona Tecnologia Espacial, empresa brasileira controlada pela Embraer e pela Telebras, fornecerá imagens de satélite em tempo real
A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) formalizou uma parceria de cooperação técnica com a Visiona Tecnologia Espacial, empresa brasileira controlada pela Embraer e pela Telebras, e a Florestar São Paulo. O acordo tem como foco o desenvolvimento de uma plataforma digital que utilizará imagens de satélite de alta resolução para fiscalizar, em tempo real, a recuperação de mais de quinze mil hectares de áreas degradadas no estado.

A Visiona Tecnologia Espacial será a responsável por desenvolver a plataforma. Esta ferramenta irá cruzar dados de satélite com informações da Cetesb para diagnosticar e monitorar a evolução da cobertura vegetal em tempo real, verificando o cumprimento dos TCRAs (Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental) firmados com empreendedores.

Atualmente, o acompanhamento dessas áreas é feito manualmente por técnicos, o que exige visitas presenciais e relatórios demorados. Com a nova solução, a Cetesb poderá reduzir deslocamentos, acelerar a fiscalização e aumentar a precisão das análises, emitindo alertas automáticos sempre que houver alterações significativas na vegetação.

Com a integração entre imagens de satélite e inteligência geoespacial, a Visiona poderá fornecer uma visão precisa das áreas em restauração, gerando impactos concretos na recuperação ecológica e na governança ambiental do país.

O projeto, que é financiado pela Fapesp no valor de R$ 1,2 milhão, representa a cooperação entre o setor público e a iniciativa privada para transformar inovação em resultados tangíveis para o meio ambiente.

