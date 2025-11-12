O Governo de São Paulo avança com a PPP (Parceria Público-Privada) do Sistema de Travessias Hídricas. O projeto será leiloado nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, com a abertura das propostas das empresas Acqua Vias SP – Internacional Marítima Ltda., Comporte Participações S.A., Consórcio Travessias SP e CS Infra S.A.

Este projeto alcançou o marco inédito no Brasil por ser o primeiro a receber a certificação BDN (Blue Dot Network), concedida pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), já na fase de estruturação, antes do leilão.

