O Governo de São Paulo avança com a PPP (Parceria Público-Privada) do Sistema de Travessias Hídricas. O projeto será leiloado nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, com a abertura das propostas das empresas Acqua Vias SP – Internacional Marítima Ltda., Comporte Participações S.A., Consórcio Travessias SP e CS Infra S.A.
Este projeto alcançou o marco inédito no Brasil por ser o primeiro a receber a certificação BDN (Blue Dot Network), concedida pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), já na fase de estruturação, antes do leilão.
O selo comprova que o projeto atende aos padrões globais de governança, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e transparência financeira, alinhados com os Princípios do G20 para Investimentos em Infraestrutura de Qualidade.
A iniciativa de R$ 2,5 bilhões prevê a modernização de 14 rotas de travessias hídricas em diversas regiões do estado, que atualmente transportam cerca de 40 mil pessoas por dia e um total de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano. As linhas incluem São Sebastião–Ilhabela, Santos–Guarujá, Bertioga–Guarujá, Cananéia–Ilha Comprida, Iguape–Juréia e Bororé–Grajaú, entre outras, sendo oito litorâneas, três na Região Metropolitana de São Paulo e três no Vale do Paraíba.
O projeto inclui a substituição gradual da frota a diesel por mais de 40 embarcações 100% elétricas, o que deve eliminar até 18 mil toneladas de CO? por ano apenas nas travessias do litoral, além de reduzir ruídos e custos operacionais. A PPP também trará mais conforto, segurança e agilidade aos usuários com terminais modernizados, flutuantes ampliados e embarcações de última geração, mantendo a base tarifária vigente, bem como as gratuidades e benefícios existentes.
A PPP faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP), iniciativa do Governo do Estado que busca ampliar oportunidades de investimento, emprego e desenvolvimento em São Paulo, e que possui uma carteira de mais de R$ 550 bilhões em investimentos qualificados.