O time de São José dos Campos, tricampeão geral do Paresp (Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo), tem como parte de sua delegação o cão-guia Homer. O labrador de 3 anos e 5 meses acompanha a atleta deficiente visual Viviane Aparecida dos Santos em todas as competições. Viviane representa a cidade nas modalidades de goalball e atletismo, e Homer a segue em toda a sua rotina de competições.
Nesta edição do Paresp, ela teve um desempenho notável, conquistando medalhas de prata nas provas de 100 m, 200 m e 400 m.
A delegação joseense é composta por 57 pessoas, incluindo atletas da natação e do atletismo, comissão técnica e staff médico, mas Homer é considerado um membro, tratado com carinho por toda a equipe e até nos locais de competição.
Na cerimônia de entrega do troféu de campeão geral para São José dos Campos, Homer posou para a foto com a delegação e usava uma medalha, assim como os outros atletas.
A temporada 2025 do Paresp reuniu mais de 1.800 atletas e foi dividida em seis etapas, sendo cinco regionais e a final estadual. As modalidades em disputa foram atletismo, natação, halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado, embora a final tenha focado apenas no atletismo e na natação. São José dos Campos assegurou a liderança na classificação geral ao somar 52 pontos, ficando à frente de Sorocaba, vice-líder com 42 pontos, e Presidente Prudente, que alcançou o terceiro lugar com 20 pontos.