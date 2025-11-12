O time de São José dos Campos, tricampeão geral do Paresp (Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo), tem como parte de sua delegação o cão-guia Homer. O labrador de 3 anos e 5 meses acompanha a atleta deficiente visual Viviane Aparecida dos Santos em todas as competições. Viviane representa a cidade nas modalidades de goalball e atletismo, e Homer a segue em toda a sua rotina de competições.

Nesta edição do Paresp, ela teve um desempenho notável, conquistando medalhas de prata nas provas de 100 m, 200 m e 400 m.

