O engenheiro responsável pela implosão do Hotel Urupema promete precisão na operação, que será realizada no próximo domingo (16), às 10h, em São José dos Campos. “Cai em 5 a 6 segundos”, disse o profissional. “A queda será direcionada ao estacionamento”.

A execução da implosão é da Engemak, com Defesa Civil e plano de contingência aprovado. Prédios vizinhos devem desocupar até 9h e retornar após liberação – previsão 10h30. Haverá zona de exclusão, interdições e proibição de estacionar nas vias sinalizadas.