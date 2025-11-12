A fabricante aeroespacial brasileira Embraer anunciou a expansão do portfólio de missões do A-29 ao adicionar o combate a ameaças modernas não tripuladas (drones) de forma eficaz e acessível.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Aproveitando os recursos operacionais do A-29 e novos sensores, incluindo datalinks específicos para receber coordenadas iniciais e direcionamento de alvos, o sensor Eletro-Óptico/Infravermelho (EO/IR) para rastreamento e designação a laser, bem como os foguetes guiados por laser e as metralhadoras .50 embutidas nas asas, a aeronave poderá neutralizar Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS, sigla em inglês) designados.
O Conceito Operacional definido pela Embraer permitirá que operadores atuais e futuros do A-29 adicionem missões de combate a SANTs (Sistemas Aéreos Não Tripulados) aos seus perfis operacionais sempre que necessário.
“Continuamos a expandir as capacidades do A-29 para cumprir com as missões mais recentes enfrentadas por muitas nações ao redor do mundo”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
“Os desafios contínuos na guerra moderna e os conflitos recentes em todo o mundo demonstraram a necessidade urgente de soluções para combater SANTs. O A-29 é a ferramenta ideal para enfrentar sistemas aéreos não tripulados de forma eficaz e de baixo custo, somando ao já extenso conjunto de missões da aeronave, que inclui apoio aéreo aproximado, reconhecimento armado, treinamento avançado e muitas outras.”
Aeronave.
O A-29 Super Tucano é uma aeronave turboélice versátil e potente, conhecida por seu design robusto e durável, que permite realizar operações a partir de pistas não pavimentadas e em bases avançadas em ambientes austeros e terrenos acidentados. É o líder global em sua categoria, com mais de 600 mil horas de voo.
A aeronave cumpre uma ampla gama de missões, como treinamento avançado de pilotos, apoio aéreo aproximado (CAS, na sigla em inglês), patrulha aérea, interdição aérea, treinamento de controladores de ataque conjunto, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR) armado, vigilância de fronteiras e escolta aérea. Devido a essa combinação iniguálavel de capacidades e flexibilidade operacional, combinada com seu custo de ciclo de vida econômico, o Super Tucano foi selecionado por 22 forças aéreas emt todo o mundo.
O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz em sua categoria, equipada com tecnologia de ponta para identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações. Sua capacidade é ainda ampliada por sistemas aviônicos avançados de interface homem-máquina (HMI, sigla em inglês), integrados a uma estrutura robusta capaz de operar sem infraestrutura. Além disso, a aeronave tem requisitos de manutenção reduzidos, e oferece alto nível de confiabilidade, disponibilidade e integridade estrutural, com baixos custos do ciclo de vida.