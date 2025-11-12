A fabricante aeroespacial brasileira Embraer anunciou a expansão do portfólio de missões do A-29 ao adicionar o combate a ameaças modernas não tripuladas (drones) de forma eficaz e acessível.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aproveitando os recursos operacionais do A-29 e novos sensores, incluindo datalinks específicos para receber coordenadas iniciais e direcionamento de alvos, o sensor Eletro-Óptico/Infravermelho (EO/IR) para rastreamento e designação a laser, bem como os foguetes guiados por laser e as metralhadoras .50 embutidas nas asas, a aeronave poderá neutralizar Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS, sigla em inglês) designados.